النائب فالح الخزعلي : الكاظمي هو من يدير ملف الناصرية بشكل مباشر وهو المقصر الحقيقي

اكد النائب فالح الخزعلي ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو من يدير ملف الناصرية بشكل مباشر وهو المقصر الحقيقي .
وقال في تغريدة على موقع تويتر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو من يدير ملف الناصرية بشكل مباشر وهو المقصر الحقيقي
وأضاف "حكومة الكاظمي فشلت في حل مشكلة ٢٥ مستشفى و وعودها وهمية”. وتابع "بعض المحافظين حولوا دوائر الصحة إلى حزبية وعشائرية والمعايير العلمية مفقوده ".
واكد وجوب ان تكون لجنة التحقيق حازمة لمعرفة أسباب الفاجعة في مستشفى الناصرية.
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