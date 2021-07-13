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النائب فالح الخزعلي : الكاظمي هو من يدير ملف الناصرية بشكل مباشر وهو المقصر الحقيقي


اكد النائب فالح الخزعلي ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو من يدير ملف الناصرية بشكل مباشر وهو المقصر الحقيقي .

وقال في تغريدة على موقع تويتر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو من يدير ملف الناصرية بشكل مباشر وهو المقصر الحقيقي

وأضاف "حكومة الكاظمي فشلت في حل مشكلة ٢٥ مستشفى و وعودها وهمية”. وتابع "بعض المحافظين حولوا دوائر الصحة إلى حزبية وعشائرية والمعايير العلمية مفقوده ".

واكد وجوب ان تكون لجنة التحقيق حازمة لمعرفة أسباب الفاجعة في مستشفى الناصرية.

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