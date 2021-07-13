ذي قار تعلن الحداد وتعطل الدوام ثلاثة أيام بعد حريق المستشفى

قررت محافظة ذي قار، الثلاثاء، الحداد وتعطيل الدوام ثلاثة أيام بعد حريق المستشفى أمس الاثنين.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، اصدر جملة من القرارات العاجلة بخصوص ما جرى مساء الاثنين من حادث مفجع تسبب باستشهاد واصابة عدد من ابناء المحافظة".

وقرر المحافظ بحسب البيان "اعلان الحداد العام على ارواح الشهداء الابرار، وتعطيل الدوام الرسمي لثلاثة ايام بدءً من يوم غد الثلاثاء الموافق ١٣ تموز ٢٠٢١، وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي".

وأضاف البيان "تتحمل وزارة الصحة ودائرة صحة ذي قار مسؤولية التأخير في استكمال افتتاح مستشفى الناصرية المركزي (التركي) ومباشرة الكوادر الصحية".

كما قرر المحافظ "نقل جميع منتسبي مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مستشفى الناصرية المركزي والمباشرة به فورا وتحويل مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مركز لعزل مصابي كورونا فورا واغلاق جميع المراكز الكرفانية المخصصة لعزل مصابي كورونا والاستعانة بمراكز ومشافي مجهزة لهذا الغرض".

وكان مصدر أمني أفاد، امس الاثنين، باندلاع حريق في مركز عزل مصابي فايروس كورونا في مستشفى الامام الحسين بمحافظة ذي قار.