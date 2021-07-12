الموارد المائية ترد على "عمل تخريبي استهدف دائرتها في كربلاء"

ردت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، على اقتحام "عشائري" على دائرة تابعة لها في محافظة كربلاء.

وقالت الموارد في بيان إن "إحدى دوائرها تعرضت في محافظة كربلاء الى عمل تخريبي هدفه بث الرعب في نفوس الموظفين وثنيهم عن أداء واجبهم الوطني المكلفين به لتطبيق سياسة الدولة في إدارة أزمة المياه التي تعصف ب‍العراق والمنطقة لأجل توفير الماء لكل مواطن عراقي".

وأضافت، أن "مثل هذه التصرفات غير المسؤولة من اشخاص يدعون انتمائهم لعشائرنا الابية من خلال رفع رايات هذه العشائر في هكذا عمل تخريبي لا يمكن أن يكونوا أبناء لتلك العشائر التي عهدناها تنشيء أبناءها على الوطنية والمواطنة الصالحة".

وأكدت الوزارة أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء المخربين واننا ماضون في تطبيق سياستنا لإيصال الماء بالعدل والمساواة إلى كافة أبناء بلدنا العظيم".