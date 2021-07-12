إحباط محاولة "نسف" أبراج نقل الكهرباء في صلاح الدين

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاثنين، معالجة عبوتين ناسفتين معدة لاستهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين يفيد بوجود اجسام غريبة في قرية السلام ضمن قضاء تكريت وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث".

وبينت، أنه "بعد الكشف عليه تم معالجة ( 2 ) عبوة لاصقة محلية الصنع كانت تستهدف ابراج نقل الطاقة الكهربائية تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".