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التعليم العالي تعلن موعد نتائج القبول في الدراسات العليا


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، موعد نتائج القبول في الدراسات العليا.

وقالت الوزارة في بيان،، إن "الجامعات العراقية تستعد غدا الثلاثاء، لإعلان نتائج القبول الأولي في الدراسات العليا للعام الدراسي 2022/2021".

وأكدت، أن "القبول اعتمد معايير ومتطلبات التنافس والاستحقاق ومحددات الخطة البالغة قرابة أحد عشر ألف مقعد دراسي للمؤهلين من الموظفين وغير الموظفين الذين خاضوا الامتحان التنافسي وتوزعوا على ألف وخمسة وثلاثين تخصصا في الدراسات المفتوحة ضمن برامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه".

وختم البيان، أنه "في الوقت الذي تخضع فيه كل الأسماء المرشحة للقبول للتدقيق ومصادقة الجامعات فإن إعلان نتائج القبول الأولي في المواقع الإلكترونية للجامعات والكليات سيعقبه فتح باب تقديم الاعتراضات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2021/7/18".

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