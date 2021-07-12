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الشرطة الاتحادية تقبض على متهمين يتاجران بالآثار في بغداد


أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهمين يتاجران بالآثار في بغداد.

وقالت القيادة في بيان، ان " قوات الشرطة الاتحادية ألقت القبض على اثنين من تجار الآثار وسط العاصمة بغداد ، وجاءت عملية القبض على المتهمين وفق متابعة أمنية دقيقة بالاشتراك مع مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات ، تمكنت خلالها مفارز اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى من القبض على المتهمين بالجرم المشهود بعد ان عثر بحوزتهما على 5 قطع اثرية".

واضافت انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية والأصولية بحقهما".

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