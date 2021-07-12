اعتقال مطلوب بقضايا إرهابية في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم مطلوب بقضايا الإرهاب في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، إن "قطعات اللواء الثالث التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة نفذت أمر القاء القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤/ ارهاب في قضاء امرلي بمحافظة صلاح الدين".

وأشارت إلى "تسليمه الى جهة الطلب لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقه اصوليا".