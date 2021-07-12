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المفوضية تكشف تفاصيل المحاكاة الأولى للانتخابات وتبين أهدافها


كشف رئيس لجنة المحاكاة ومدير التدريب في المفوضية العليا للانتخابات، داود سلمان خضير، اليوم الاثنين، تفاصيل المحاكاة الأولى للانتخابات، فيما بين أهدافها.

وقال خضير في حديث صحفي إن "عملية المحاكاة هدفها فحص سرعة ودقة الأجهزة والوسط الناقل لغرض إجراء العملية الانتخابية بأفضل شكل وأبهى صورة".

وبين، أن "عدد المحطات التي تم افتتاحها لهذا اليوم هي 1079 محطة، بواقع محطة واحدة في كل مركز تسجيل"، مشيراً إلى أن "عدد الناخبين الذين توجهوا اليوم إلى محطات الاقتراع بلغ أكثر من 8 آلاف ناخب وهم من موظفي المفوضية المثبتين على الملاك وكذلك العقود".

ولفت إلى أنه "توجد ثلاث عمليات محاكاة، تم الانتهاء من عملية المحاكاة الأولى افتتحت المحطات من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً، حيث انتهى التصويت في محطات الاقتراع وتتم عمليات إرسال النتائج".

وأكد خضير، أن "العملية كانت عبارة عن انتخابات حقيقية من ناحية البطاقة البايومترية او القصيرة الامد، والتأكد من بيانات الناخب واخذ البصمات والتصويت وصولا الى ارسال النتائج من كافة المحطات في عموم العراق الى المكتب الوطني".

وأوضح، أنه "تم برمجة الأجهزة جميعاً، وكذلك الوسط الناقل لغرض المحاكاة وكانت جميع الأجهزة تعمل بجودة عالية ولا توجد أي معوقات تذكر لغاية الآن"، مشدداً على "جهوزية المفوضية لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولا توجد أي نية للتأجيل من قبل المفوضية".

وبالنسبة للبطاقة قصيرة الأمد، بين رئيس لجنة المحاكاة، أن "المفوضية وضعت عدة محددات بينها اخذ البصمات العشرة للناخب في نفس وقت الاقتراع، ثم يكمل التصويت وعند تسليمه ورقة الاقتراع يتم سحب البطاقة قصيرة الامد وتزويد الناخب بوصل سحب البطاقة".

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