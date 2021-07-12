صحة الكرخ تطلق تحذيراً وتوجه دعوة "هامة" للمواطنين

حذر مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الاثنين، من استمرار ارتفاع معدلات إصابات كورونا في العراق، فيما دعا إلى الإسراع باخذ لقاحات الجائحة.

وقال صحة الكرخ في بيان إن الحجامي "أجرى زيارة تفقدية الى مستشفى المجلس الاقتصادي المخصص لعلاج مصابي كورونا وبحضور مدير المستشفى، حيث قام بمتابعة حالة المرضى الراقدين في ردهات المستشفى والاطلاع على الخدمات العلاجية والطبية والفندقية المقدمة لهم".

وحذر الحجامي، وفق البيان، من "إزدياد أعداد مصابي كورونا في عموم مستشفيات الدائرة، منوهاً الى ان الكثير من تلك الحالات تراجع المؤسسات الصحية بفترة متأخرة، وإن أهم أسبابها هو عدم الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وعدم التطعيم بلقاح كورونا".

وأشار إلى أن "الكثير من الدول قامت بتخفيف القيود المتخذة نتيجة تلقي مواطنيها لقاح كورونا، مؤكدا ان اللقاحات متوفرة و سيتم فتح منافذ جديدة لإعطاء اللقاح".