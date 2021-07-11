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إدارة أهم وزارتين في العراق بـ"الوكالة" تثير غضباً برلمانياً من الكاظمي


أكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية، كريم المحمداوي، اليوم الأحد، وجود غضب برلماني من ادارة وزارتي الصحة والكهرباء بـ"الوكالة"، فيما وجه رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المحمداوي، في حديث صحفي إن "هناك غضباً في اروقة مجلس النواب، من عدم تقديم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حتى اللحظة اسماء مرشحة لمنصب وزير الصحة ووزير الكهرباء، والابقاء على ادارة هاتين الوزارتين بالوكالة، رغم وجود نص في قانون الموازنة يلزم الحكومة على انهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة في نهاية شهر حزيران الماضي".

وأضاف، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عليه الاسراع في تقديم اسماء مرشحة لمجلس النواب، لغرض دراسة سيرهم الذاتية قبل منحهم الثقة".

وشدد، على أن "يكون اختيار الكاظمي وفق معايير النزاهة والمهنية والاختصاص، وبعيداً كل البعد عن المحاصصة السياسية، التي كانت السبب الرئيسي في تردي الواقع الصحي وكذلك واقع الطاقة في العراق".

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