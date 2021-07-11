الكشف عن تطور بقضية الـ200 مليار دينار واستضافة وزير المالية العراقي

كشف تحالف الفتح، اليوم الأحد، عن تطور بقضية إيداع بغداد 200 مليار دينار بحساب حكومة كردستان، وملف استجواب وزير المالية، علي عبد الامير علاوي.

وقال النائب عن التحالف، كريم عليوي، في حديث صحفي، إن "نوابا من كتل سياسية مختلفة، غضبوا واعلنوا رفضهم لقيام حكومة الكاظمي بايداع 200 مليار دينار بحساب حكومة كردستان كسلفة مخصصة لدفع رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام في الإقليم، دون التزام حكومة الاقليم بما عليها من التزامات مالية ونفطية حسب قانون موازنة سنة 2021".

ولفت إلى، أن "هناك حراكا برلمانيا يهدف الى استضافة وزير المالية العراقي، لمعرفة آلية اطلاق هكذا سلف للاقليم دون ان يقوم بما عليه من التزامات من تسليم النفط وكذلك ايرادات المنافذ".

وأكد: "لا يمكن ترك اموال العراق تستخدم لاغراض سياسية وصفقات ومجاملات من أجل الحصول على مكاسب شخصية".

وكانت حكومة مصطفى عبد اللطيف مشتت قد حولت اليوم مبلغ 200 مليار دينار لحساب حكومة كردستان كسلفة مخصصة لرواتب الموظفين في الاقليم