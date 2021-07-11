القوات الخاصة المسؤولة عن القبض على الطاغية المقبور صدام التكريتي تعود للعراق

تتجه وحدة فورت كارسون العسكرية، التي القت القبض على الطاغية المقبور صدام التكريتي إلى العراق لتعزيز الجهود المستمرة لمواجهة إرهابيي داعش، دون ان توضح مهامها، ان كانت على مستوى الاستشارة او المشاركة العسكرية المباشرة.

وأعلن المكتب العسكري أن فريق اللواء القتالي الأول، في بيان ان لديه "أوامر بالتوجه إلى العراق لتحل محل وحدة الحرس الوطني العاملة في العراق". دون ان يشير البيان الى الإعلان عن جدول زمني للتنفيذ.

وقال اللواء الكولونيل، إيك سالي، حسب البيان ، ان "جنودنا وقادتنا يتدربون بجد ويستعدون لهذه المهمة، حيث سنأتي للعراق مع افضل الجنود والقادة".

وهذه القوة ينسب لها القبض على الطاغية المقبور صدام التكريتي، حيث وجدوه في مخبأ تحت الأرض بالقرب من مسقط رأسه تكريت.