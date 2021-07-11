القبض على مبتز هدد فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد، القبض على مبتز إلكتروني ساوم فتاة بنشر صورها مالم تدفع له مبالغ مالية.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارز مكتب الخضراء التابع الى مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إذا لم تدفع له مبلغا من المال".

وأضافت المديرية ان "المتهم تم استدراجه ونصب كمين له في منطقة حي الجامعة وبدلالة المشتكية تم القبض عليه، وبعد التحقيق معه اعترف صراحة بابتزاز بالمشتكية".

واشارت الى "تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٢ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".