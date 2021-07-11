التعرف على رفات 10 أسرى كويتيين في الغزو الصدامي لبلادهم

أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية السفير ربيع العدساني أنه تم تحديد مصير 10 من الأسرى والمفقودين الكويتيين بالتعرف على هوياتهم من خلال عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية المستمرة الذي تقوم به الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في الكويت على الرفات التي تم جلبها من العراق.

وقالت المسؤول الكويتي إن المواطنين العشرة «انضموا إلى قائمة شهداء الكويت» ممن سبق أن تم الإعلان عن التعرف على رفاتهم.

وقال العدساني في بيان لوزارة الخارجية الكويتية اليوم (الأحد): «إن هؤلاء الأسرى كانوا قد اعتقلوا أثناء الغزو الصدامي على دولة الكويت عام 1990 وقد تم جلب رفاتهم من العراق ضمن رفات الشهداء التي سبق الإعلان عن التعرف عليها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وشهري يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2021 الماضيين».

وأضاف أن ذلك جاء بعد جهود مكثفة تم التوصل من خلالها إلى معلومات تتعلق بموقعي دفن في العراق وتم فحص الموقعين من جانب الفريق الفني العراقي بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتم العثور على رفات هؤلاء الأسرى.

وأكد أن وزارة الخارجية قامت بإبلاغ ذوي هؤلاء الأسرى فور انتهاء عملية الفحص الجيني بنتائج الاستعراف والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.