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المفوضية: عقوبات ’صارمة’ ضد مخالفي شروط الدعاية الانتخابية: حبس وغرامة


أعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، تشكيل لجان في بغداد والمحافظات؛ لمتابعة حملات المرشحين، فيما أشارت إلى تحديد عقوبتين لمخالفي شروط تلك الحملات.  

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح للوكالة الرسمية  إن "المفوضية نسقت عملها مع أمانة بغداد، وهناك مذكرة تفاهم بخصوص الحملات الانتخابية من حيث المكان المخصص"، مشيرة إلى أن "المفوضية قررت تشكيل لجان تنسيق مع انطلاق الحملات الانتخابية في بغداد وجميع المحافظات".  

وأشارت إلى أن "أبرز شروط الحملة الانتخابية هي عدم الاعتداء على حملات الآخرين، ولا على الملصقات الانتخابية على الجدران، وأن لا تقترب الحملة الانتخابية مسافة 100 متر من أي مركز اقتراع".  

وأضافت أن "الشروط تنص كذلك على أن لا تتضمن الحملة الانتخابية دعوات الى النعرات الطائفية والقومية والتكفيرية التي تدعو الى زرع الكراهية في نفوس الآخرين، إضافة الى عدم استخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة والمال العام، وكذلك عدم استخدام صور او اسماء أشخاص رموز لا ينتمون للكتلة أو التحالف"، مبينة أن "هذه الشروط موجودة في الموقع الرسمي للمفوضية ويستطيع المرشح الدخول ومتابعة الشروط والالتزام بها".  

وفيما يتعلق بالعقوبات المعتمدة بحق مخالفي هذه الشروط قالت الغلاي، إن "العقوبات تتضمن عقوبة مالية بقيمة 5 ملايين دينار فضلاً عن عقوبة الحبس وغيرها من العقوبات حسب نوع المخالفة".  

وفيما يتعلق بقرعة أرقام المرشحين بينت أن "القرعة جرت بتنسيق عال أشادت به الأمم المتحدة والمراقبون المحليون ولم تحدث أي خروقات".  

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، في وقت سابق، السماح للمرشحين المصادق على أسمائهم، بدء الدعاية الانتخابية.  

وذكرت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس المفوضين (8 تموز 2021)، "السماح للمرشحين المصادق على أسمائهم، المباشرة بالدعاية الانتخابية من تاريخ صدور كتابها أدناه، ولغاية الساعة السادسة من صباح يوم الخميس الموافق 7 تشرين الأول 2021".    

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المفوضية: عقوبات ’صارمة’ ضد مخالفي شروط الدعاية الانتخابية: حبس وغرامة
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