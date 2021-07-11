إفشال اربع محاولات ابتزاز فتيات في النجف والأنبار

اعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الاحد، إفشال ٣ محاولات ابتزاز الكترونية لفتيات في محافظة الأنبار واخرى في محافظة النجف الأشرف.

واكدت الشرطة المجتمعية في بيان ان "مفارزها إفشال ٣ محاولات ابتزاز الكترونية لفتيات في محافظة الأنبار واخرى في محافظة النجف الأشرف".

واشارت الى ان "المفارز استطاعت تحديد المبتزين الذين هددوا ضحاياهم بنشر صورهن ومحادثاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يدفعن مبالغ مالية او يخضعن لرغباتهم الدنيئة".

وبينت الشرطة المجتمعية انها "اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، كما قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات".