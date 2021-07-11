الأخبار

إفشال اربع محاولات ابتزاز فتيات في النجف والأنبار


اعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الاحد، إفشال ٣ محاولات ابتزاز الكترونية لفتيات في محافظة الأنبار واخرى في محافظة النجف الأشرف.

واكدت الشرطة المجتمعية في بيان  ان "مفارزها إفشال ٣ محاولات ابتزاز الكترونية لفتيات في محافظة الأنبار واخرى في محافظة النجف الأشرف".

واشارت الى ان "المفارز استطاعت تحديد المبتزين الذين هددوا ضحاياهم بنشر صورهن ومحادثاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يدفعن مبالغ مالية او يخضعن لرغباتهم الدنيئة".

وبينت الشرطة المجتمعية انها "اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، كما قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكشف عن تطور بقضية الـ200 مليار دينار واستضافة وزير المالية العراقي
القوات الخاصة المسؤولة عن القبض على الطاغية المقبور صدام التكريتي تعود للعراق
القبض على مبتز هدد فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية في بغداد
التعرف على رفات 10 أسرى كويتيين في الغزو الصدامي لبلادهم
الصحة تحدد الفئات المستثناة من التلقيح وتحسم جدل "الإجباري"
المفوضية: عقوبات ’صارمة’ ضد مخالفي شروط الدعاية الانتخابية: حبس وغرامة
إفشال اربع محاولات ابتزاز فتيات في النجف والأنبار
إحباط محاولة تهريب مواد كيمياوية في أم قصر الشمالي
بينها يخص الكوادر التدريسية والمدن المقدسة.. القضاء يصدر حزمة قرارات
البرلمان يحدد موعد جلسته المقبلة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك