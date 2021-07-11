بينها يخص الكوادر التدريسية والمدن المقدسة.. القضاء يصدر حزمة قرارات

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، حزمة قرارات جديدة بينها يتعلق بالتجاوزات التي تطال الكوادر التدريسية والمدن المقدسة.

وقال إعلام القضاء في بيان، إن "مجلس القضاء الاعلى عقد جلسته الحادية عشر اليوم، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلالها مايلي:

1. أبَن المجلس القاضي المرحوم حميد نوري بديوي / رئيس محكمة استئناف الانبار الاتحادية سابقا الذي وافاه الاجل اثر مرض عضال.

2. اقر المجلس ترقية عدد من القضاة ومنح عدد من المناصب القضائية التي يستوجب منحها اقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف، كذلك تم اقرار نقل وانتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

3. ناقش المجلس موضوع التجاوز على الكوادر التربوية من قبل بعض الطلاب واقر المجلس توجيه قضاة التحقيق التعامل بحزم مع الاعتداءات والإساءات التي تطال الكوادر التدريسية.

4. قرر المجلس اقامة دورات وورش عمل لتطوير عمل الباحث الاجتماعي في محاكم الاحوال الشخصية .

5. ناقش المجلس موضوع الانتهاكات التي تطال المدن المقدسة واقر المجلس توجيه القضاة ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية المشددة تجاه ما يرتكب من مخالفات تسيء الى الذوق والاداب العامة وتنتهك حرمة المحافظات التي تحتضن المراقد المقدسة.