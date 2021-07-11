الأخبار

بينها يخص الكوادر التدريسية والمدن المقدسة.. القضاء يصدر حزمة قرارات


أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، حزمة قرارات جديدة بينها يتعلق بالتجاوزات التي تطال الكوادر التدريسية والمدن المقدسة.

وقال إعلام القضاء في بيان، إن "مجلس القضاء الاعلى عقد جلسته الحادية عشر اليوم، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلالها مايلي:

1. أبَن المجلس القاضي المرحوم حميد نوري بديوي / رئيس محكمة استئناف الانبار الاتحادية سابقا الذي وافاه الاجل اثر مرض عضال.

2. اقر المجلس ترقية عدد من القضاة ومنح عدد من المناصب القضائية التي يستوجب منحها اقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف، كذلك تم اقرار نقل وانتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

3. ناقش المجلس موضوع التجاوز على الكوادر التربوية من قبل بعض الطلاب واقر المجلس توجيه قضاة التحقيق التعامل بحزم مع الاعتداءات والإساءات التي تطال الكوادر التدريسية.

4. قرر المجلس اقامة دورات وورش عمل لتطوير عمل الباحث الاجتماعي في محاكم الاحوال الشخصية .

5. ناقش المجلس موضوع الانتهاكات التي تطال المدن المقدسة واقر المجلس توجيه القضاة ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية المشددة تجاه ما يرتكب من مخالفات تسيء الى الذوق والاداب العامة وتنتهك حرمة المحافظات التي تحتضن المراقد المقدسة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكشف عن تطور بقضية الـ200 مليار دينار واستضافة وزير المالية العراقي
القوات الخاصة المسؤولة عن القبض على الطاغية المقبور صدام التكريتي تعود للعراق
القبض على مبتز هدد فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية في بغداد
التعرف على رفات 10 أسرى كويتيين في الغزو الصدامي لبلادهم
الصحة تحدد الفئات المستثناة من التلقيح وتحسم جدل "الإجباري"
المفوضية: عقوبات ’صارمة’ ضد مخالفي شروط الدعاية الانتخابية: حبس وغرامة
إفشال اربع محاولات ابتزاز فتيات في النجف والأنبار
إحباط محاولة تهريب مواد كيمياوية في أم قصر الشمالي
بينها يخص الكوادر التدريسية والمدن المقدسة.. القضاء يصدر حزمة قرارات
البرلمان يحدد موعد جلسته المقبلة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك