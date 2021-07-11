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صحة الرصافة تتحدث عن الوضع الوبائي وتدعو لهذا الاجراء


دعت دائرة صحة الرصافة، اليوم الاحد، الى اعادة النظر بالخطة التلقيحية بغية تحقيق المناعة المجتمعية التي تتطلب تطعيم 22 مليون نسمة.

وقال مدير صحة الرصافة الدكتور محمد جهاد جواد في تصريحات للصحيفة الرسمية إن "وزارة الصحة قدمت الاسناد والدعم الفني واللوجستي لاعادة الحياة الى مراكز العزل منها الشفاء وابن الخطيب لاستيعاب الزخم الحاصل باعداد الراقدين المصابين ب‍كورونا خصوصا خلال اليوميين الماضيين اللذين شهدا تسجيل 3800 راقد".

واضاف ان "المستشفيات تستقبل اكثر من 100 مريض يوميا من الحالات الشديدة والحرجة وبحاجة الى اجهزة الانعاش، والعناية التنفسية المركزة واجهزة (السيبار) والتحاليل المعقدة وتوفير الادوية العلاجية الخاصة ب‍كورونا".

واشار جواد الى ان "الايام القليلة الماضية شهدت انتشار عدوى السلالة الثالثة في اغلب المناطق، حتى تجاوز عدد الراقدين حاليا في العناية المركزة اكثر من 540 راقدا خصوصا في مستشفى الامام علي (ع) الذي يشهد زخما كبيرا بمرضى كورونا ويضم اكثر من 130حالة حرجة، وكذلك مستشفيات الشهيد الصدر وفاطمة الزهراء (ع).

ولفت الى ان "الملاكات الهندسية والفنية تعمل على تاهيل مستشفى العطاء للعزل الذي يضم قاعات كبيرة بسعة 300 سرير وسيتم افتتاحها نهاية الاسبوع الحالي بعد تجهيزها باجهزة الانعاش الحديثة والادوية".

ورجح جواد ان "يستمر المنحنى الوبائي خلال الاسبوعين او الثلاثة المقبلة بالتصاعد ومن ثم ياخذ بالانخفاض ببطء بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية".

ودعا الى "اتخاذ وزارة الصحة والمؤسسات الصحية اجراءات مؤثرة وفعالة جديدة من اجل زيادة نسبة التلقيح وفق خطة جديدة، لان اعداد الملقحين وصلت الى مليون شخص حتى الان في البلد وهي نسبة متدنية، ويتطلب تطعيم 22 مليون مواطن لإيقاف سلسلة انتشار الفيروس".

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