الشيخ همام حمودي والسفير الجزائري يدعوان لمحاربة الارهاب فكريا وتفعيل اللجان المشتركة

استقبل الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، اليوم السفير الجزائري السيد عبد القادر بن شاعة، وبحثا علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، أكد الطرفان ان العراق والجزائر خاضا تجارب مماثلة في مواجهة الجماعات التكفيرية والارهابية وحققا انتصارات كبيرة، إلا أنهما وكل الدول المتضررة من الارهاب مدعوون الى محاربة الارهاب فكريا وتجفيف منابعه الثقافية التي يستمد منها وجوده ويبرر بها جرائمه.

وأشارا الى أهمية استثمار المشتركات بين البلدين، وتفعيل مذكرات التفاهم، وعمل اللجان الحكومية والبرلمانية المشتركة، وتنمية التعاون والمصالح بين البلدين في مختلف المجالات..