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هيئة الحج والعمرة تصدر تنويهاً هاماً بشأن الاسماء التي ظهرت بقرعات الحج


اكدت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاحد، ان الاسماء التي ظهرت بقرعات الحج السابقة، سيعمل بها مستقبلا بنفس الضوابط والتسلسلات.

وقالت نائبة رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية النائبة هناء تركي الطائي في تصريح للصحيفة الرسمية إنه "ستتم متابعة الاسماء التي ظهرت بالقرعات السابقة لتأدية مناسك الحج هذا العام، كون الجائحة اثرت سلبا في خطط هيئات الحج والعمرة في العراق وبقية دول العالم".

وكانت وزارة الحج السعودية قد اتخذت قرارا على خلفية زيادة عدد الاصابات بجائحة كورونا، بعدم منح اي تأشيرة دخول لأداء مناسك الحج، واقتصار موسم العام الحالي على مواطني المملكة حصرا.

وبينت الطائي أن "قرار وزارة الحج السعودية، دفع اللجنة النيابية الى ان تتابع من ظهرت اسماؤهم بالقرعات السابقة حال انتهاء موسم الحج الحالي، من اجل وضع آلية خاصة تعالج وضعهم مستقبلا عند فتح التأشيرات لأداء المناسك من جديد".

من جانبه، ذكر مدير مديرية العلاقات والاعلام في الهيئة العليا للحج والعمرة جمال الدين البدري للصحيفة، ان "حقوق من ظهرت اسماؤهم بقرعة الحج للاعوام الماضية، محفوظة باداء فريضة الحج، وستتم متابعة وضعهم حال فتح موسم الحج من جانب المملكة العربية السعودية".

واشار الى ان "الاسماء التي ظهرت بالقرعة السابقة للحج، ما زالت قائمة"، كاشفا عن "تنسيق الهيئة مع الجهات الامنية لمحاسبة شركات السياحة والسفر التي تأخذ مبالغ من المواطنين مقابل حجوزات للحج بالرغم من عدم وجود موسم له هذا العام، وان ذلك يعد مخالفة للقوانين"، مؤكدا انه "سيتم سحب اجازة العمل الممنوحة لتلك الشركات".

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هيئة الحج والعمرة تصدر تنويهاً هاماً بشأن الاسماء التي ظهرت بقرعات الحج
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