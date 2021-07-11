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القبض على 5 متهمين بقضايا تعاطي وترويج المخدرات والتهديد في بغداد


أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، القبض على 5 متهمين، ثلاث منهم بتعاطي وترويج المواد المخدرة واثنان بقضايا التهديد في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، ألقت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية القبض على متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة في منطقة (البلديات) شرقي بغداد، يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما كيس صغير يحتوي على مادة الكرستال المخدرة، بالإضافة الى حيازتهما مسدس صوتي".

وفي سياق متصل، "ألقت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء القبض على احد المتهمين بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في منطقة (الكرادة) وسط العاصمة بغداد، وبحوزته كيس صغير يحتوي على مادة الكرستال المخدرة".

وأضافت القيادة، أن "قوة من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني للواء ومفرزة من مركز شرطة بغداد الجديدة تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤٣٢ (تهديد) في منطقة بغداد الجديدة".

واشارت الى، ان "قوة من اللواء الاول الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤٣١(تهديد) في منطقة بغداد الجديدة".

 

ولفتت القيادة الى أن "المتهمين تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

 

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