الشيخ همام حمودي يدعو الى خطة نهضة شاملة لذي قار بالنفط مقابل الاعمار

دعا الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الى اعتماد سياسة النفط مقابل الاعمار في تنفيذ خطة نهضة شاملة لمحافظة ذي قار التي تعاني من واقع صعب رغم امتلاكها كل مقومات النهوض والازدهار.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمحافظ ذي قار الدكتور احمد غني الخفاجي، الذي بحث فيه الطرفان واقع المحافظة وماتتطلبه من دعم حكومي وخطط ومواقف وطنية للارتقاء بخدماتها واقتصادها، بما يحقق حياة كريمة لابنائها.

وشدد الشيخ حمودي على ضرورة تفعيل المدينة الصناعية لانعاش المحافظة اقتصاديا وتأمين فرص عمل واسعة، وكذلك محطة الكهرباء، وتشجيع الاستثمار العراقي والاجنبي في كافة المجالات، داعيا امانة مجلس الوزراء ووزراة التخطيط الى تسهيل وتسريع اجراءات الاحالة والتنفيذ.

واكد على إيلاء السياحة اهتماما خاصا باقامة المنشٱت اللازمة والطرق وتطوير المطار، معتبرا الاهوار ثروة تضاهي النفط لو تم استثمارها سياحيا بجانب المعالم الاثرية مثل أور، منوها الى اهمية الاستثمار في مجال المجمعات السكنية.