إحباط محاولتين لتفجير أبراج للطاقة الكهربائية في نينوى وديالى

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الأحد، إحباط محاولتين لتفجير أبراج للطاقة الكهربائية في محافظتي نينوى وديالى .

وذكرت الخلية في بيان أن "القوات الأمنية ضمن قاطع عمليات نينوى وكذلك في محافظة ديالى تمكنت من تفكيك عدد من العبوات الناسفة كانت مزروعة أسفل أبراج الطاقة الكهربائية؛ لكنَّ يقظة وانتباه قواتنا الأمنية إحبطت هذه المحاولات اليائسة".

يذكر أن القوات الأمنية بتشكيلاتها المختلفة من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الابراج والمحطات لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي الى مناطق البلاد كافة.