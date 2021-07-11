الأخبار

القبض على اثنين من ابرز تجار المخدرات في بغداد


تمكن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، من القاء القبض على اثنين من ابرز تجار المخدرات وبحوزتهما (٩) كغم من المواد المخدرة في العاصمة بغداد.

خلية الاعلام الامني قالت في بيان ، انه "بجهد استخباري نوعي وبعمليتين منفصلتين؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني بعد ورود معلومات من مفارز الجهاز المنتشرة في بغداد واستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على ابرز تجار المواد المخدرة ومساعده شمال غربي العاصمة، وقد ضبط بحوزتهما (٤) كغم من مادة الكرستال و(٤) كغم من مادة الحشيشة، فضلا عن (٤٠٠٠) حبة مخدرة وميزان الكتروني وادوات تعاطي".

واضاف البيان انه "تم تدوين اقوالهما ابتدائياً وتسليمهما الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على اثنين من ابرز تجار المخدرات في بغداد
الصحة توضح بشأن الحظر الشامل خلال عيد الاضحى
التربية توضح بشأن انتهاء العام الدراسي وامتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية
الحرارة تصل الى 50 درجة في بعض المناطق.. تعرف على حالة الطقس في العراق
الشرطة الاتحادية تدمر وكرا للعصابات الارهابية في كركوك
التربية تنشر جدول امتحانات السادس الاعدادي
حصيلة مفجعة لنزاع عشائري دموي في السماوة هذه تفاصيله
الحكومة توضّح بشأن تغيير سعر صرف الدولار وتتحدث عن معالجة تأثيره على هذه القطاعات
مقتل محام بهجوم مسلح في البصرة
العمليات المشتركة تبين حقيقة حجز منتسبين وضباط في كركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك