الصحة توضح بشأن الحظر الشامل خلال عيد الاضحى

اعلن مسؤول في وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها خلال ايام عيد الاضحى.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير في تصريح للوكالة الرسمية إن "الوزارة لم ترفع لغاية الآن أية توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة"، مبيناً أنه "لايوجد حظر شامل خلال عيد الأضحى".

وأضاف أن "هناك صعوبة في تطبيق الحظر، كونه لم يؤثر بشكل كبير في معدل الإصابات"، مشيراً إلى أن "الحظر يكون في الشوارع فقط، وليس في المرافق التي تشهد زخماً".

وشدد عبد الامير على ضرورة "الالتزام بالاجراءات الوقائية كارتداء الكمامة والتباعد"، لافتاً إلى أنه "إذا كان هناك التزام بالاجراءات الوقائية، فمن الممكن مزاولة جميع النشاطات".