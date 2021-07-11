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التربية توضح بشأن انتهاء العام الدراسي وامتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية


أصدرت وزارة التربية، اليوم الاحد، ايضاحا بشأن انتهاء العام الدراسي وامتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية

وذكرت وثيقة صادرة وزارة التربية انه "استنادا الى الصلاحية المخولة الينا بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (93) لسنة 2021 المتضمن معالجة الحالات الطارئة الخاصة بالامتحانات، تقرر الاتي:

اولا: انهاء العام الدراسي الحالي في 1/7/2021

ثانيا: تعتبر درجات نصف السنة ودرجة نهاية الكورس الاول نتيجة نهاية السنة الدراسية لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية للعام الدراسي (2020/2021)

ثالثا: في حالة وجود تلاميذ وطلبة راسبين او مكملين او لم يؤدوا امتحانات نصف السنة او نهاية الكورس الاول وموقفهم سليم من الدوام، يسمح لهم باداء امتحانات الدور الثاني والتي سيحدد موعدها لاحقا.

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