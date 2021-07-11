الشرطة الاتحادية تدمر وكرا للعصابات الارهابية في كركوك

اعلنت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، تدمير وكر تابع للعصابات الإرهابية في منطقة "وادي ابو خناجر" بمحافظة كركوك.

وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان ان "قوة مشتركة من مقر الفرقة الآلية واللواء الآلي الثالث شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة، نفذت واجب دهم وتفتيش منطقة (وادي ابو خناجر) في كركوك".

واضافت ان "الواجب أسفر عن تدمير وكر تابع للعصابات الإرهابية المهزومة يحتوي على 27 صاروخ قاذفة RBG7، وقاعدتي هاون، ومخزني بندقية كلاشنكوف، و 3 صواعق قنابر هاون"، مؤكدة "رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".