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بعد مطاردة وإطلاق النار.. الشرطة تطيح بتاجري مخدرات في ميسان


أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت ، القبض على (2) من تجار المخدرات متّلبِسين بعد مطاردة وتبادل إطلاق نار غرب مدينة العمارة مركز ميسان.

وقالت الوكالة في بيان إن "مفارز مديرية شرطة محافظة ميسان تمكنت من القبض على متهمان يستقلان عجلة نوع (جارجر) بعد اعتدائهم بإطلاق النار وعبورهم السيطرة الرئيسية (سيطرة البتيرة) الواقعة على الحدود الادارية بين محافظتي الديوانية وميسان، وخلال النداء العاجل والتبليغ عن توجه العجلة وأوصافها تم على الفور إجراء طوق امني من قبل مفارز الشرطة المنتشرة ضمن قاطع المسؤولية وإيقاف المتهمان عن مسارهم باستخدام القوة وتبادل لإطلاق النار".

واضافت، انه "ضبط بحوزتهما (كيلو غرام) من مادة الكريستال المخدرة واسلحة مختلفة، مشيرةً الى إحالتهما للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".

 

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