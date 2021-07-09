الناطق باسم القائد العام ينعى ضابطا رفيعا قضى حرقا

نعى الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، ضابطا رفيعا قضى حرقا هو واربعة من اطفاله داخل شقته.

وقال رسول في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، "أنعى العقيد الركن (رحيم محمد نايف الدليمي) أمر اللواء السابع والعشرين في الفرقة الحادية عشرة إثر حادث حريق مؤسف ادى الى وفاته مع أربعة من أطفاله".

واضاف "نسأل الله ان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".