مواطنون "غاضبون" يغلقون محطة كهرباء في كربلاء

اقدم مجموعة من المواطنين الغاضبين، اليوم الجمعة، على اغلاق محطة للطاقة الكهربائية في احدى مناطق محافظة كربلاء المقدسة.

وقال مصدر صحفي ان "مواطنين غاضبين قاموا باغلاق محطة الخيرات الغازية وهم من سكنة المناطق القريبة منها في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء".

واشار الى ان "اغلاق المحطة جاء احتجاجا على قطع خطوط الطوارئ الذي أعطته وزارة الكهرباء للمنطقة لكون المحطة في منطقتهم"، مبينا انهم قاموا باغلاق باب المحطة".