الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل مصرف في المثنى

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اخماد حريق اندلع داخل مصرف في محافظة المثنى.

وذكرت المديرية في بيان أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حريق اندلع داخل كابينة كهربائية رئيسية في بناية مصرف الرشيد بمركز المحافظة في السماوة".

وأضافت المديرية، ان "فرق الدفاع المدني أخلت الموظفين، واخمدت الحريق، كما عملت الى استخدام مخليات الدخان لإخراج غازات الحريق وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية وأحالت الى عدم توقف عمل المصرف بتقديم خدماته المصرفية الى المواطنين".

يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة الاحمال الزائدة مما اشعل الحريق بادئ الامر.