نائب قائد العمليات المشتركة يعلن عن توجيه جديد يخص حظر التجوال الجزئي

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، الاربعاء، عن توجيه كافة الوحدات والتشكيلات الأمنية بتطبيق الحظر الجزئي الساعة 12 ليلاً.

وقال الشمري في بيان، إنه "بعد انتهاء اجتماع لجنة السلامة والصحة تم توجيه كافة الوحدات والتشكيلات الامنية بتطبيق الحظر الجزئي الساعة 12 من منتصف الليل في كافة المحافظات".

وكانت لجنة السلامة والصحة قررت، اليوم الاربعاء، استمرار فرض حظر التجول الجزئي في بغداد والمحافظات كافة من 11 مساءً ولغاية الساعة 5 صباحاً طيلة أيام الأسبوع.