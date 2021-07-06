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العمليات المشتركة تعلن نشر منظومة كاميرات حرارية جديدة لمراقبة الحدود


أفاد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، بنشر منظومة كاميرات حرارية جديدة على في المنطقة الحدودية الفاصلة بين العراق وسوريا؛ لمنع تسلل الإرهابيين إلى البلاد.

وقال الشمري، في حديث صحفي إن "الحدود العراقية السورية مؤمنة بشكلٍ جيدٍ، وأن تنظيم داعش الإرهابي بات غير قادر على تنفيذ عمليات مؤثرة".

وأشار إلى أنه "تم تعزيز الشريط الحدودي مع الجانب السوري بقوات عسكرية، مع انفتاح القطعات المتواجدة هناك".

وبين الشمري، أنه "تم نشر منظومة كاميرات حرارية للمراقبة والسيطرة على المساحات الشاسعة على طول الشريط الحدودي، ولمن تسلل الإرهابيين".

وصباح اليوم، وصل وفد امني رفيع برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، إلى محافظة الانبار لتفقد القطعات العسكرية وقاعدة عين الأسد والشريط الحدودي ومتابعة تنفيذ الخطط الامنية من قبل قطعات عمليات الجزيرة.

وضم الوفد قائد القوات البرية وقائد قوات الحدود ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد القوة الجوية ومدير عمليات الحشد وكبار القادة من جميع الأجهزة الامنية.

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العمليات المشتركة تعلن نشر منظومة كاميرات حرارية جديدة لمراقبة الحدود
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