هجوم بالطائرات المسيَّرة يطال سفارة الاحتلال الامريكي في بغداد، ومضادات جوية مشاهدة، مع دوي صفارات الإنذار داخل السفارة

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هجوم بالطائرات المسيَّرة يطال سفارة الاحتلال الامريكي في بغداد، ومضادات جوية مشاهدة، مع دوي صفارات الإنذار داخل السفارة
وكالة انباء براثا
61
2021-07-06
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هجوم بالطائرات المسيَّرة يطال سفارة الاحتلال الامريكي في بغداد، ومضادات جوية مشاهدة، مع دوي صفارات الإنذار داخل السفارة
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