العصائب تطالب بعرض نتائج التحقيق بجريمة المطار وتتحدث عن “عرقلة أميركية”

طالب عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق حسين علي الشيحاني، الخميس ، الحكومة العراقية بمقاضاة الشركة البريطانية “جي 4 اس” بالتورط في عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال الشيحاني في تصريح صحفي إن “تدخلات الولايات المتحدة الأميركية بملف اغتيال المهندس باتت مكشوفة بعرقلة سير التحقيق بجريمة مطار بغداد الدولي المتعلقة باغتيال القائدين الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني”.

ودعا الشيحاني الى “كشف نتائج التحقيق وعرضها على الرأي العام”، مؤكدا أن “شركة جي 4 اس وشركة سيركو متورطة بعملية اغتيال القائدين الشهيدين”.

وكان النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم دعا في تصريح سابق لـ/المعلومة/، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى كشف الجهات المتورطة باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي ، مشيرا الى ان وجود ضغوط أمريكية تمارس لمنع الكشف عن الخونة.