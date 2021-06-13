اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على عصابة سرقت ٩٠ مليون دينار ومصوغات ذهبية من داخل احد المنازل في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ان "قوة من مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب الدورة، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة مبلغ مالي قدره (٩٠) مليون دينار عراقي مع مخشلات ذهبية من داخل إحدى الدور السكنية في منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد".

واضاف البيان بأن "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود حادث سرقة منزل في المنطقة المذكورة أعلاه، ليتم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث"، مبينا انه "وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على المتهمين خلال فترة زمنية قصيرة (أقل من 48 ساعة) وضبط بحوزتهم مبالغ مالية".

وتابع انه "وبعد التعمق بالتحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحةً عن ارتكابهم حادث السرقة".

وفي التفاصيل "قام المتهم الأول بالدخول إلى الدار وسرقة قاصة ووضعها داخل (عربة نفايات كبيرة) لايصالها الى الشارع العام، وكان المتهم الثاني بإنتظاره وبعدها قاموا بالانتقال الى منطقة الشعب والتوجه الى دار المتهم الثالث وقاموا بفتح القاصة وتقسيم الاموال في ما بينهم".

وختم البيان انه، "تم تدوين اقوال المتهمين ابتدائياً و قضائياً بالاعتراف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".