التقاعد توضح حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين

اكدتْ هيئة التقاعد العامة، الاحد، عدم ورود تعليمات او ضوابط تتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين بعد رفعها مخاطبات الى رئاسة الوزراء بهذا الصدد خلال المدة الماضية.

وقال مدير اعلام الهيئة علاء محمد في بيان ان “زيادة رواتب المتقاعدين يجب ان تقترن بقانون يشرع في مجلس النواب”، مشيرا الى ان “الهيئة جهة تنفيذية تعمل بحسب التعليمات والضوابط الواردة من الجهات المعنية، وليست لها صلاحية تتعلق بهذا الامر”.

وأضاف محمد، أن “الهيئة خاطبت الجهات العليا كمكتب رئيس الوزراء لايصال صوت المتقاعدين ومطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم وتشريع القوانين الخاصة بذلك، لكن لم يرد لها حتى الان اي اشعار او تعليمات بهذا الصدد”.

واكد محمد ان “الهيئة عملت خلال المدة الماضية على اكمال اجراءات الذين احيلوا على التقاعد بعد اتخاذ قرار بتخفيض السن التقاعدية، حيث تم اصدار الاف الهويات التقاعدية وتم صرف رواتبهم، باستثناء مكافأة نهاية الخدمة التي يتم اطلاقها على شكل دفعات بفعل الاعداد الكبيرة للمحالين على التقاعد”.

ولفت الى ان “رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين تصرف منذ بداية العام الحالي بموعدها من دون تأخير، وهناك حرص من وزارة المالية على تخصيصها وفق المواعيد المحددة للصرف”.