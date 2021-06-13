الفتح : الانتصار على داعش الارهابي ارتبط بالحشد الشعبي ارتباطا تاريخيا

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد , ان الانتصار على داعش عسكريا وتحرير المحافظات الغربية ارتبط ارتباطا تاريخيا بالحشد الشعبي, مبينا ان الاحتفاء بتاسيس الحشد الشعبي في كل عام سيبقى مرتبطا بالانتصارات والتضحيات التي قدمها أبناء الحشد خلال معاركة مع داعش الاجرامي .

وقال جابر في تصريح صحفي ان ” ذكرى تأسيس الحشد الشعبي ترتبط ارتباطا تاريخيا بالانتصار الكبير الذي تم تحقيقية عسكريا على داعش ولولا الحشد لكان داعش قد دخل بغداد وبعض المحافظات الوسطى ” .

وأضاف ان ” فتوى الجهاد الكفائي للسيد علي السيستاني كانت المنطلق لتاسيس الحشد بعد ان تم تنظيم المجاهدين الذين لبو نداء المرجعية الرشيدة على شكل ألوية وافواج التي انطلقت بمعارك تاريخية وخلصت تمدد داعش في محافظات أخرى ومنها العاصمة بغداد ”

وأشار جابر الى ان ” العراقيين مدينين لكل قطرة دم سالت على ارض العراق من أبناء الحشد الشعبي المقدس وان كل محاولات النيل منه لم ولن تفلح لكونه صاحب الانتصار الأول في معارك التحرير ”