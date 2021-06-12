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مفوضية الانتخابات تقرر قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من الترشح


قررت مفوضية الانتخابات، السبت، قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من الترشح للانتخابات المقررة في 10 تشرين الاول 2021.

وقال مجلس المفوضين في المفوضية خلال بيان، إنه "في إطار التحضير للانتخابات المقبلة في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢١، واستجابة لما يرد من مطالبات لمفوضية الانتخابات، قرر مجلس المفوضين الموافقة على قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من المتقدمين للترشح لانتخاب مجلس النواب العراقي المقبل، سواء كان مرشحاً منفرداً أو من ضمن تحالف وفق ضوابط وشروط، وحدد الفترة منذ الـ ١٣ لغاية الـ ٢٠ من شهر حزيران الجاري موعداً لتقديم طلبات الانسحاب".

وأكد المجلس أنه "لا يحق للحزب السياسي أو التحالف تغيير مرشحيه وتقديم أسماء مرشحين جدد لم يكونوا قد ترشحوا قبل انتهاء مدة الترشيح أو استبدال المرشحين السابقين بمرشحين غيرهم إلا إذا استبعدت المفوضية بعضاً من مرشحيه وطلبت استبدالهم بغيرهم وخلال مدة تحددها المفوضية".

ولفت المجلس الى أنه "يحق للحزب أو التحالف أن يسحب ترشيح المرشح من قبله للفترة المحددة من قبل المفوضية من دون أن يستبدله بآخر على ألا يترتب على انسحابه التأثير على تمثيل النساء في القائمة وبشرط أن يقترن ذلك بالموافقة التحريرية من قبل المرشح المراد سحب ترشيحه ومن دون أن يكون له حق الترشيح كفرد أو من ضمن قائمة أخرى".

وتابع أنه "يحق للمرشح الوارد اسمه ضمن قائمة التحالف أو الحزب أن يسحب ترشيحه خلال الفترة المحددة من المفوضية من دون أن يُستبدل بآخر على ألا يترتب على انسحابه التأثير على تمثيل النساء في القائمة وبشرط يقترن ذلك بالموافقة التحريرية من التحالف أو الحزب الذي رشح ضمن قائمته ومن دون أن يكون له حق الترشيح كفرد أو ضمن قائمة أخرى".

 

 

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