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حشد سنجار: نمتلك الإمكانيات الرادعة لأي قوة تريد الدخول الى القضاء


أعلنت قوات الحشد الشعبي في قضاء سنجار، بمحافظة نينوى، الأربعاء، ان أي قوة تركية او أمريكية تحاول الدخول الى القضاء ستقاتلها بكل قوة.

وقال امر تشكيلات الحشد في القضاء، محمود الاعرجي،  ان” وسائل الدفاع عن القضاء متعددة والامكانيات متوفرة وسنواجه أي قوة تحاول اجتياح أراضي القضاء والمحافظة بمن فيها القوات التركية التي تريد تحقيق مطامع ديكتاتورية”.

وأضاف، ان” الكرة الان في ملعب الدولة العراقية وعليها تقع مسؤولية الدفاع عن جميع الأراضي لحفظ سيادة البلاد وارغام تركيا على العودة الى أراضيها والاكتفاء بهذا القدر من الدمار الذي تسببت به في المنطقة”.

وأشار الى ان” حجة تركيا في محاربة العمال الكردستاني واهية ولا يعطيها الحق بالتجاوز على العراق وسيادته ونحن جاهزون للدفاع بكل الوسائل”

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