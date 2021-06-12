الأعرجي يبحث مع العامري متطلبات الانتخابات المبكرة

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، السبت، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري عدة ملفات بينها اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وحل الخلافات الراهنة.

وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي في بيان ، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل، تحقيقا لتطلعات الشعب العراقي".

وأكد العامري أن "لاخيار للعراقيين إلا بنجاح الانتخابات المقبلة، كاستحقاق ومطلب جماهيري، لافتا إلى أهمية تغليب العقل والحكمة في حل القضايا والتحديات التي تواجه البلد".

من جهته أكد الأعرجي على "أهمية الاستقرار الأمني وتهيئة الظروف الأمنية المطمئنة للمرشحين والناخبين على حدٍ سواء، لدعم العملية الديمقراطية في العراق، وإنجاز الانتخابات المبكرة بالموعد المحدد لها".