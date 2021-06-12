بالصور في ذكراها السابعة .. عوائل شهداء مذبحة سبايكر تتوافد إلى موقع الجريمة في مدينة تكريت بصلاح الدين

التعليقات

ابو علي الحلو : لعمري لن يكون الحاج مصلح آخرهم .. المراد كسر كل ما هو مقدس عند الشعب ولسان حالهم ... الموضوع :

القضاء يصدر توضيحاً بشأن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح واغتيال الوزني

الحسيني : احسنتم لملاحظاتكم ولقلمكم سماحة السيد .. لكن نحن نمر في العراق ضروف صعبة جداً والعراق بحاجة الى ... الموضوع :

العراق بوصلة العالم

زيد مغير : ليفكر كل وطني إذ ما اتحد العراق وايران تحت راية اتحاد الجمهوريات الإسلامية ربما تدخل سوريا في ... الموضوع :

أبعاد الحشد عن الثورة الإسلامية ظليمة كبرى..!

عادل الزهيري : هل تسمح بنود العقد لشركات الهاتف النقال باقتحام خصوصية المشترك ونشر الإعلانات بصورة إجبارية عن طريق الرسائل ... الموضوع :

هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف

أسامه غالب حسين : You well done dear ❤️ ... الموضوع :

مبادرة الصغير في كل شيء..!

حيدر علي : الذي يتمتع باجازه الاعاله ذو احتياجات خاصة مشمول بالمقطوعه ١٥٠ لو ترفع منه اذا اكو كتاب رسمي ... الموضوع :

وزارة التربية تحدد ضوابط مخصصات الـ [150] الف دينار المقطوعة لمنتسبيها

محمد : وشنو الاشكال !! يعني عجيب ومن عجائب الدنيا ان ينبري احد ويصرخ ويبح صوته على تدخلات تركيا!! ... الموضوع :

الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها

زيد مغير : داعش موجود بوجود الرفيق ظافر العاني والرفيق جمعة عناد . ... الموضوع :

تفجير الكاظمية؛ أما نحن أو هُم..!

أسامه غالب حسين : أحسنتم ... و شكرا ... الموضوع :

الامام الخميني يغير بالعالم