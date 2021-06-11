القبض على عدد من المطلوبين في بغداد بينهم محكوم غيابيا بالسجن عشر سنوات

اعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الجمعة، القاء القبض على عدد من المطلوبين بينهم محكوم غيابيا بالسجن عشر سنوات في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ان "قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام البياع، تمكنت من القاء القبض على متهم محكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات وفق احكام المادة 444 من قانون العقوبات عن جريمة سرقة (55 مليون دينار عراقي)".

واشارت الى ان "عملية القبض تمت اثناء انتشار المفارز واجراء الممارسات الامنية ضمن قواطع المسؤولية وتدقيق اسم المتهم الهارب في قاعدة بيانات المطلوبين والمحكومين، والقبض عليه فور التأكد من هويته ومطابقة المعلومات".

واضاف البيان ان "مفارز المديرية نفذت أوامر قبض قضائية اخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بينها السرقة والتزوير وسرقة الدراجات النارية، ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة والحبيبية والكرامة والقدس والنهروان والكاظمية والدورة والتاجي وابي غريب ومكافحة سرقة السيارات".

وتابع انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".