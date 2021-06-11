الأخبار

في ذكرى "سقوط الموصل".. حقوق الانسان تدعو لانصاف ضحايا عصابات داعش


دعا عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الجمعة، الحكومة الى انصاف ضحايا عصابات داعش في العراق، فيما طالب بإنشاء المركز العراقي لتوثيق الجرائم والانتهاكات.

وقال الغراوي في بيان ، "نعيش في هذه الايام الذكرى الاليمة لدخول عصابات داعش لمحافظة نينوى مرتكبة مجازر ابادة جماعية بالقتل والاغتصاب والسبي والخطف وتدمير كافة الاعيان والمتاحف الثقافية ومصادرة الممتلكات وتجنيد الاطفال واستخدام المدنيين كدروع بشرية، اضافة الى تهجير اكثر من خمسة ملايين مدني ومحاربة الاديان وتهديم الجوامع والكنائس والمعابد".

واشار الى ان "عصابات داعش ارتكبت جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب على إسس طائفية ودينية وعرقية"، داعيا الى "تسليم الجناة للعدالة وجبر ضرر الضحايا".

واضاف اننا "نقف بإجلال واحترام لصاحب الفتوى الامام السيستاني ونستذكر في هذا اليوم تضحيات إبنائنا الكرام من الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب والحشد العشائري والبيشمركة والجيش والشرطة وباقي صنوف القوات الامنية والمسلحة لدورهم الانساني والوطني في حماية الوطن ودحر الارهاب الداعشي".

 

ولفت الى أن "هذه التضحيات تدعونا الى مطالبة الحكومة بإنشاء المركز العراقي للتوثيق ليكون دليلا وشاهدا على العصر عما حدث في هذه الحقبة من تاريخ العراق من جرائم وحشية ارتكبها داعش الارهابي".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على عدد من المطلوبين في بغداد بينهم محكوم غيابيا بالسجن عشر سنوات
برلمانية: شبح داعش ما زال يهدد نينوى بعد مرور سبع سنوات على "سقوطها"
بالفيديو ..... الرفيقة المجرمة منال يونس تقاريرها تسببت بإعدام العشرات من العراقيين ونفذت عملية اعدام الشهيدة بنت الهدى
الشرطة الاتحادية تعثر على عبوات ناسفة في كركوك
في ذكرى "سقوط الموصل".. حقوق الانسان تدعو لانصاف ضحايا عصابات داعش
القبض على 17 مطلوباً والعثور على صاروخ نوع جهنم في صلاح الدين
اجتماع عراقي تركي في انقرة بشأن الاطلاقات المائية
مفوضية الانتخابات توضح حقيقة استبعاد 135 مرشحاً من المنسوبين للدفاع
القبض على ارهابي قبل دخوله الى كربلاء
الدفاع تعلن اعتقال قياديين اثنين بداعش الارهابي في نينوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
محمد : وشنو الاشكال !! يعني عجيب ومن عجائب الدنيا ان ينبري احد ويصرخ ويبح صوته على تدخلات تركيا!! ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
زيد مغير : داعش موجود بوجود الرفيق ظافر العاني والرفيق جمعة عناد . ...
الموضوع :
تفجير الكاظمية؛ أما نحن أو هُم..!
أسامه غالب حسين : أحسنتم ... و شكرا ...
الموضوع :
الامام الخميني يغير بالعالم
كيدر : ههههه. اخزاكم الله من دوله من بين الدول يعني اذا متكدر ون تحررون اراضيكم اغلقو الحدود لم ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
محمود البياتي : كلمة الدونمة تركية وتعني الرجوع أو العودة وهم اسم مشتق من الفعل (دون). وهذا الفعل هو في ...
الموضوع :
من هم الدونمة؟.وما علاقة محمد افندي بها..!
ضياء عبد الرضا طاهر : هذا السفير البريطاني هو يمثل ملكة بريطانيا وكان هنا عمله خباز في مطاعم مكدونلز ثم انتقل الى ...
الموضوع :
التخبط الدبلوماسي للسفير البريطاني في العراق..!
زيد مغير : اريد اسمع تصريح من أخو الدواعش ابن عناد هل لديه إمكانية دبلوماسية او مهنية عسكرية لطرد الأتراك ...
الموضوع :
الحشد يشرفك
مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ...
الموضوع :
الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!
زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ...
الموضوع :
بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد
فيسبوك