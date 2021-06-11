القبض على ارهابي قبل دخوله الى كربلاء

أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، القبض متهم وفق المادة 4 إرهاب في احدى السيطرات الخارجية للمحافظة.

المديرية قالت في بيان انه "ضمن المتابعة الميدانية لقائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني وخلال تواجده في إحدى السيطرات الخارجية للمدينة، تمكنت مفارز سيطرة مدخل المدينة من جهة محافظة بغداد المحور الشمالي المحاذية لمحافظة بابل من القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب".

واضاف البيان، ان "مفارز السيطرة استطاعت خلال التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات ونتيجة للحس الأمني العالي ضبطت المتهم الذي حاول الدخول الى المحافظة وإحالته الى الجهات المختصة لأكمال الإجراءات القانونية بحقه".