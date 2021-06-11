الدفاع تعلن اعتقال قياديين اثنين بداعش الارهابي في نينوى

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، القبض على إرهابيين خطيرين في محافظة نينوى.

الوزارة قالت في بيان انه "بعملية نوعية وبجهد استخباراتي دقيق ألقت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن القبض على عنصرين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية صادرة بحقهم مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (٤) من قانون مكافحة الإرهاب".

واضاف البيان، ان "أحدهم يعمل لدى العصابات الإرهابية بصفة عنصر أمني ومسؤول عن توزيع الكفالات لعوائل داعش في محافظة نينوى، تم الاعتقال الأول في منطقة حي العامل الجانب الأيمن والثاني بناحية النمرود بالجانب الأيسر من مدينة الموصل بالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى".