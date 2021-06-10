نائب ايزيدي: إعادة عوائل داعش سيناريو جديد لاسقاط الموصل

حذر النائب الإيزيدي حسين نرمو، الخميس، من أن إعادة عوائل داعش الإرهابي إلى مدينة الموصل ، مبينا ان ذلك بداية لسيناريو سقوط المدينة مجددا.

وقال نرمو ل /المعلومة/ إنه “في الوقت الذي كان على الحكومة الاتحادية دراسة أسباب سقوط الموصل في ذكراها السابقة، فهي تعيد نفس الأسباب التي أدت لسقوط المدينة”.

وأضاف أن “إعادة عوائل التنظيم الإرهابي وبهذا الوقت سيشكل خطرا كبيرا ويؤدي لتزايد نشاطات داعش داخل محافظة نينوى”.

ولاقى موضوع عودة عوائل داعش وتحديدا الوجبة الأولى من مخيم الهول السوري إلى محافظة نينوى اعتراضا شعبيا كبيرا من مختلف مكونات نينوى.