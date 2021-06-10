المسلماوي: الحكومة أخفقت بوضع ألية تحمي الطبقة الفقيرة

أكد النائب السابق عن كتلة المواطن سالم المسلماوي، الخميس، إن الحكومة لم تطبق اي الية لحماية الطبقة الفقير عندما قرر رفع سعر الدولار.

وقال المسلماوي في تصريح صحفي إن ”الحكومة اخفقت في حماية الطبقة الفقيرة ولن تضع ألية منذ بداية الامر كي لا يتاثر المواطن “ مبيناً أن” السياسية المالية الخاطئة كان لها مردود سلبي على اصحاب الدخل المحدود “.

وأضاف أن ” الحكومة ومنذ بداية الامر وحينما قررت رفع سعر الدولار كانت قد وضعت خطة للتاكد لعدم تاثر الطبقة الفقيرة واصحاب الدخل المحدود ولكنها لم تنفع بشيء“.

وتشهد اسواق العراق ارتفاعاً كبيراً في منتجاتها الغذائية نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار منذ رمضان الماضي والذي اثر بشكل كبير على اصحاب الدخل المحدود.