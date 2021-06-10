بالاسماء.. الحلبوسي وجه بتعيين مؤيدين وداعمين لداعش الارهابي مدراء في موانئ البصرة

أفاد مصدر مطلع، الخميس، بصدور أوامر تعيين لمدارء عامين مؤيدين وداعمين لداعش الارهابي في موانئ البصرة، بتوصية من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتواطئ مدير عام الكمارك التابع للتيار الصدري.

وقال المصدر ل /المعلومة/ إن “أوامر صدرت بتوصية من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتعيين مدراء ومعاوني گمرك أم قصر الشمالي والجنوبي والاوسط ورصيف ٢٧ “.

وأضاف، أن “الأسماء موجودة الآن بالبصرة هم جميعهم مؤيدين وداعمين لاداعش الإرهابي”، مشيرا الى أن “مدير عام الگمارك التابع للتيار الصدري المدعو صادق هويدي تخاذل امام الحلبوسي ونفذوا جميع أوامره”.

وأوضح، أن “الاسماء كالتالي: ماهر الحديثي /مدير گمرك ام قصر الشمالي، أيمن الراوي /مدير گمرك أم قصر الجنوبي، عامر المرعاوي /مدير گمرگ رصيف ٢٧ في ام قصر، محمد الشمري /مدير گمرگ أم قصر الاوسط “.