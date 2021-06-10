في كركوك.. تدمير مخبأين لـ"داعش" الارهابي

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن تمكن قيادة فرقة المشاة الخامسة من تدمير مخبأين لعصابات داعش الارهابي في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، إن "قوة من الفوج الاول لواء المشاة العشرون فرقة المشاة الخامسة ضمن قيادة القوات البرية نفذت واجب تفتيش في قرية الياسات الواقعة في جبال البتيرة اسفرت العملية عن العثور على مخبأين لعصابات داعش الارهابي".

وبينت، أن "المخبأين يحتويان على مواد غذائية وافرشة وتجهيزات ومولدة كهرباء"، مؤكدة أنه "تم تدمير المخبأين موقعياً".